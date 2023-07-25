تعليق ناري من أحمد موسى على انقطاع الشبكة أثناء الحديث مع نائب رئيس البنك الأهلي

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى شركات الاتصالات بعد انقطاع المكالمة الهاتفية التي كان يجريها على الهواء مع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "محدش يقول أصل الشبكة والمكان، أظن أننا على الهواء، والناس بتدفع فلوس والمكالمات بتقطع".

وتابع: “يا شبكات الاتصال المحترمين فيه مشكلة لابد من حلها، وفي مرات كثيرة يكون الصوت غير جيد، والناس شافت المكالمة قطعت على الهواء مرتين”.