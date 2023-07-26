الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجى لامتداد "مدينة النوبارية الجديدة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا خلال زيارته أمس الأول لمدينة النوبارية الجديدة، لاستعراض المخطط الاستراتيجى لامتداد المدينة، واستعمالات الأراضي المُقترحة بكامل المدينة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، واستشاري المشروع.
وأكد الدكتور عاصم الجزار أن امتداد مدينة النوبارية الجديدة يمثل إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، نظرًا للموقع المتميز للمدينة على طريق وادي النطرون العلمين، ومساحتها التي تصل إلى 54 ألف فدان، كما أن المدينة تقع أمام المناطق المخططة لمشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، مما يجعلها مركزًا خدميًا وحضريًا على هذا المحور الهام، وأمام المشروع الزراعي الكبير الجاري تنفيذه، إضافة إلى قربها من مدينة العلمين الجديدة، ومدينة برج العرب الجديدة، والمحاور والطرق الرئيسية والموانئ والمناطق اللوجستية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 750 ألف نسمة.
وشدد وزير الإسكان على الاستغلال الأمثل لجميع أراضي المدينة، والاستفادة من واجهتها التي يصل طولها إلى 50 كم على طريق وادي النطرون العلمين، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة صناعية لتستقبل جميع المنتجات الزراعية من مشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، وتقوم بإنتاج وسائل وأدوات ومعدات الإنتاج بالمشروعات الجاري تنفيذها، إضافة إلى باقي الصناعات الأساسية والمُكملة.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير استعمالات الأراضي المقترحة بالمدينة، وأماكن ومصادر البنية التحتية بها، موجهًا بسرعة إعداد الدراسات اللازمة لتغذية المدينة بالمرافق الحيوية، وتصميم شبكة الطرق بالمدينة، ثم إنشاء المناطق الصناعية والسكنية والاستثمارية والخدمية بالمدينة تباعًا، وكذا سرعة الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام لامتداد مدينة النوبارية الجديدة لإصدار القرار الوزاري باعتماده.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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