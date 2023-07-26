الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الدراسات البيئية: شهر 7 هو الأكثر حرارة على الكرة الأرضية

شهر 7 هو الأكثر حرارة
شهر 7 هو الأكثر حرارة على الكرة الأرضية

علق الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، على ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وتسببت في اشتعال حرائق في العديد من البلدان، وأيضًا ما يسمى بالظاهرة الجوية المتطرفة.

وقال "سمعان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكستر نيوز"، إن الظاهرة الجوية المتطرفة كانت تحدث لمرة واحدة  كل 250 سنة، ولكن اليوم تتعرض في العام الواحد أي منطقة بالعالم لهذه الظاهرة المتطرفة مع اختلافها من بلد إلى آخر، بنسبة تتراوح بين 5% و6% على حسب الموقع الجغرافي.

وأضاف أن البلاد حاليًا متأثرة بمرحلة التغير الحاد بالمناخ، قائلًا: "شهر 7 هو الأكثر حرارة على الكرة الأرضية على الإطلاق في العالم، ويمكن استمرار هذه الظاهرة فترة"، موضحًا أن الدول العربية هي أكثر من يعاني من هذا الطقس شديد الحرارة.

وتمنى أستاذ الدراسات البيئية أن ينتهي هذا الطقس شديد الحرارة خلال 4 أو 5 أيام، لتعود درجات الحرارة إلى أقل قليلًا.

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