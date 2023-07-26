في ذكرى تأميم القناة.. قرار انتصار الإرادة المصرية (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "تأميم قناة السويس.. انتصار الإرادة المصرية"، وذلك تزامنًا مع ذكرى تأميم القناة.

وقال التقرير، إنه في مثل هذا اليوم من عام 1956، أعلن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، من ميدان المنشية بمحافظة الإسكندرية قرار تأميم شركة قناة السويس، بعد أن سحبت الولايات المتحدة الأمريكية عرض تمويل السد العالي ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي.

وإثر القرار، قدّمت بريطانيا احتجاجًَا رفضه جمال عبدالناصر، لأن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، حيث نص القرار أيضًا على حل جميع الهيئات واللجان التي كانت قائمة وتعويض المساهمين عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، بحيث يتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة جميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

ونص القرار على تجميد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في مصر والخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبالغ أو أداء أي متطلبات أو مستحقات عليها، إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.