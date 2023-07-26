بايرن ميونخ ومانشستر سيتي أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد المصري، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم للسيدات، بجانب بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، وأبرزها مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- الأهلي X المصري البورسيعيدي: على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- اليابان X كوستاريكا: في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN sports 1HD Premium.

- إسبانيا X زامبيا: في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN sports 1HD Premium.

- كندا X أيرلندا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN sports 1HD Premium.

استعدادات بايرن ميونخ ومانشستر سيتي للموسم الجديد 2023-2024

- بايرن ميونخ X مانشستر سيتي: في الساعة الواحدة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

استعدادات توتنهام للموسم الجديد 2023-2024

- ليون سيتي X توتنهام هوتسبير: في الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم الودية

- برينتفورد X برايتون: في الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فولهام X أستون فيلا: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

استعدادات ريال مدريد ومانشستر يونايتد للموسم الجديد 2023-2024

- ريال مدريد X مانشستر يونايتد: في الساعة الثالثة والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.