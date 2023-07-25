موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية والقنوات الناقلة

يضرب مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، موعدًا مع نظيره بايرن ميونخ الألماني غدًا الأربعاء، وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

والتقى الفريقان خلال الموسم الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمكن السيتي من الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع اللقاءين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ويخوض الفريقان معسكرًا اعدادي للموسم الجديد، ويتواجدا حاليًا في اليابان، وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة الأربعاء 26 يوليو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر النايل سات، حيث حصلت القنوات على مباريات الفرق في المعسكر التحضيري باليابان.

واستهل مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مبارياته الودية في جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5 - 3 الأحد على ملعب استاد اليابان الدولي.

ويستهل مانشستر سيتي موسمه الجديد عندما يواجه أرسنال في كأس الدرع الخيرية 6 أغسطس المقبل.

واكتسح بايرن ميونيخ بنتيجة 27-0 خصمه رواتاش إيجرن في أول مباراة تحضيرية للبافاري استعدادا للموسم الجديد منذ أيام.

ويستهل البافاري الموسم الجديد يوم 12 أغسطس المقبل بمواجهة لايبزج في كأس السوبر الألماني.