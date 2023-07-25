الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وبايرن
مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

يضرب مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، موعدًا مع نظيره بايرن ميونخ الألماني غدًا الأربعاء، وديًا استعدادًا للموسم الجديد.

والتقى الفريقان خلال الموسم الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمكن السيتي من الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع اللقاءين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ويخوض الفريقان معسكرًا اعدادي للموسم الجديد، ويتواجدا حاليًا في اليابان، وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة الأربعاء 26 يوليو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وتنقل المباراة على  قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر النايل سات، حيث حصلت القنوات على مباريات الفرق في المعسكر التحضيري باليابان.

واستهل مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مبارياته الودية في جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5 - 3 الأحد على ملعب استاد اليابان الدولي.

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ويستهل مانشستر سيتي موسمه الجديد عندما يواجه أرسنال في كأس الدرع الخيرية 6 أغسطس المقبل.

واكتسح بايرن ميونيخ بنتيجة 27-0 خصمه رواتاش إيجرن في أول مباراة تحضيرية للبافاري استعدادا للموسم الجديد منذ أيام.

ويستهل البافاري الموسم الجديد يوم 12 أغسطس المقبل بمواجهة لايبزج في كأس السوبر الألماني.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مانشستر سيتى بايرن ميونخ السيتى

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