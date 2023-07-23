الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على يوكوهاما بخماسية

السيتي ويوكوهاما
السيتي ويوكوهاما

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-3، في أول تجاربه الودية للموسم الجديد.

وتقدم يوكوهاما الياباني بهدفين في أول 37 دقيقة عن طريق إندرسون لوفيز وكين ماتسوبارا ليعود بعد ذلك مانشستر سيتي بريمونتادا ويسجل 4 أهداف عن طريق كل من جون ستونز، وجولييان ألفاريز، وإيرلينج هالاند “هدفين”، ورودريجو هيرنانديز في الدقائق 40، 43، 52، 72.

ومع اقتراب المباراة من النهاية نجح كانتا إينوي لاعب يوكوهاما من تسجيل هدف تقليل الفارق، وظل يحاول الفريق الياباني على هدف التعادل لكن اقتنص المهاجم هالاند هدفًا خامسًا لفريقه الإنجليزي بالدقيقة +90 لتنتهي المباراة.

وسيبدأ السيتي حامل لقب البريميرليج أول لقاءاته الرسمي في 6 أغسطس أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية.

 

 

مانشستر سيتى يوكوهاما الياباني ألفاريز هالاند مانشستر سيتي الإنجليزي

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