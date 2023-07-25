آكي يقترب من توقيع عقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي

اقترب نادي مانشستر سيتي من التوصل لاتفاق مع الهولندي ناثان آكي، مدافع الفريق، لتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

ويلعب آكي ضمن صفوف مانشستر سيتي، منذ انضمامه من فريق بورنموث الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تليجراف، فإن إدارة السيتي باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع ناثان آكي حول التوقيع على عقد طويل الأمد مع النادي.

ولعب آكي 41 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في مختلف البطولات، وسجل 3 أهداف.

وأفادت الصحيفة، بأن المفاوضات في مرحلة متقدمة بين آكي وإدارة السيتي، مشيرًا إلى أن إنهاء الاتفاق مسألة وقت لا أكثر.

وأكدت أن راتب اللاعب سيتم تحسينه بشكل كبير.

آكي بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق فينورد الهولندي وصعد لفريق تحت 17 عامًا ثم رحل لنادي تشيلسي تحت 18 عامًا في صيف 2011، وصعد للفريق الأول بعد عام ونصف؛ ثم أعير لنادي ريدينج وبعدها أعير لواتفورد لمدة عام، ثم أعير لبورنموث من صيف 2016 وحتى يناير 2017، ثم أتم انتقاله لبورنموث في صيف 2017.