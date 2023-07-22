بايرن ميونخ يستهدف ضم كايل ووكر من مانشستر سيتى

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية رحيل كايل ووكر عن صفوف مانشستر سيتي، رغم أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية في الفريق، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

بايرن ميونخ يستهدف ضم كايل ووكر من مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي بايرن ميونخ الألماني أبدى رغبته في التعاقد مع كايل ووكر في الصيف الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة ووكر لصالحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن مسئولي بايرن ميونخ يريدون تقديم عرض لضم ووكر، بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لعام إضافي آخر.

ونوّهت الصحيفة البريطانية بأن بايرن ميونخ سيجتمع مع مانشستر سيتي خلال الأيام القليلة المقبلة، على هامش المباراة الودية التي ستجمع بين الناديين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2023/ 2024.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ وديًا، يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بشأن مستقبل ووكر، والتي رفض خلالها الإدلاء بأي إجابة بشكل صريح، مُشددًا على أنه يريد الأفضل للاعبين وينتظر ما سيحدث في المستقبل.

يذكر أن كايل ووكر قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2017، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الإنجليزي، صاحب الـ33 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2024.

وشارك كايل ووكر في 39 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، صنع خلالهم هدفًا واحدًا.