ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يتحدث عن مستقبل ووكر مع مانشستر سيتى

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبل كايل ووكر ظهير الفريق مع النادي هذا الصيف بعد ارتباط بالانتقال لبايرن ميونخ الألماني.

وكانت تقارير صحفية منذ أسابيع أكدت اتفاق البايرن مع الدولي الإنجليزي، وفي انتظار موقف السيتي النهائي من بيع اللاعب.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية، اليوم، قبل مباراة فريقه الأولى الاستعدادية للموسم الجديد: “أعتقد أن الكثير من الأشياء ستحدث، لا أستطيع الإجابة، أريد الأفضل للاعبين، تحدثت إلى كايل وولكر وكان كل شيء على ما يرام، سنرى ما سيحدث”.

ويلعب والكر مع مانشستر سيتي منذ عام 2017 بعقد يمتد حتى 2024، ولعب كايل والكر 39 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.

بيب جوارديولا جوارديولا كايل ووكر ووكر بايرن ميونخ

الأكثر قراءة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»