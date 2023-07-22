جوارديولا يتحدث عن مستقبل ووكر مع مانشستر سيتى

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبل كايل ووكر ظهير الفريق مع النادي هذا الصيف بعد ارتباط بالانتقال لبايرن ميونخ الألماني.

وكانت تقارير صحفية منذ أسابيع أكدت اتفاق البايرن مع الدولي الإنجليزي، وفي انتظار موقف السيتي النهائي من بيع اللاعب.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية، اليوم، قبل مباراة فريقه الأولى الاستعدادية للموسم الجديد: “أعتقد أن الكثير من الأشياء ستحدث، لا أستطيع الإجابة، أريد الأفضل للاعبين، تحدثت إلى كايل وولكر وكان كل شيء على ما يرام، سنرى ما سيحدث”.

ويلعب والكر مع مانشستر سيتي منذ عام 2017 بعقد يمتد حتى 2024، ولعب كايل والكر 39 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.