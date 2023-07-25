الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى والمصرى فى ختام مباريات الموسم والتشكيل المتوقع للمارد الأحمر

موعد مباراة الاهلى
موعد مباراة الاهلى والمصرى

موعد مباراة الاهلى والمصرى والقنوات الناقلة فى ختام مباريات الموسم والتشكيل المتوقع.. من أبرز اهتمامات جماهير المارد الأحمر والتى تمنى النفس بفوز فريقها فى ختام مبارياته بالموسم الجارى، وتعويضها بعد السقوط فى فخ التعادل أمام حرس الحدود وبعدها الخساراة القاسية بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى المباراة الاخيرة.

موعد مباراة الاهلى والمصرى فى الدورى الممتاز والقنوات الناقلة

وتعتبر مباراة الاهلى والمصرى هى الأخيرة هذا الموسم فى الدورى المصرى الممتاز، على أن يخوض بعدها الأهلى مباراة الداخلية يوم الأحد المقبل فى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وفى حال صعود المارد الأحمر، سيواجه المصرى مرة اخرى وهذه المرة سيكون فى دور الثمانية وذلك يوم الثالث من أغسطس القادم.

ويلتقى الاهلى مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة والنصف من مساء غدًا الاربعاء فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين، وذلك على استاد برج العرب بالاسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التى اقيمت بالدور الاول انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتنقل مجموعة قنوات “أون تايم سبورتس” مباراة الاهلى والمصرى على الهواء مباشرًا، عبر قناة “أون تايم سبورتس" اتش دى 1، ويصاحب المباراة استدسو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

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تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصرى فى الدورى المصرى 

ويشهد تشكيل الاهلى أمام المصرى تغييرات عديدة، بعدما قرر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر منح عدد من لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام، لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة الداخلية فى بطولة الكأس، لأن مباراة المصرى تحصيل حاصل بعدما حسم الاهلى لقب الدورى قبل إنتهاء الموسم بخمس جولات كاملة.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام المصرى 

  • على لطفى فى حراسة المرمى
  • خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وكريم الدبيس فى الدفاع
  • محمد فخرى وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسى فى وسط الملعب
  • محمد الضاوى كريستو ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر فى الهجوم
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