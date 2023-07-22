اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

أعلن اتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا على بيراميدز غدًا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة بين الفريقين.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناجي ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد.

وسيكون صبري إبراهيم حكمًا رابعًا، بينما سيكون عبدالعزيز السيد حكم تقنية الفيديو VAR ويعاونه هاني خيري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، وتوج رسميًا باللقب بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة.