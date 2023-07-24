محمود صابر رجل مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

واختارت رابطة الأندية محمود صابر كأفضل لاعب عقب المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه.

وقدم محمود صابر مباراة جيدة أمام الأهلي وسدد كرة رائعة في الشوط الأول اصطدمت بعارضة الحارس محمد الشناوي.

وأنهى بيراميدز الدوري في المركز الثاني برصيد 73 نقطة خلف الأهلي بطل المسابقة برصيد 82 نقطة.