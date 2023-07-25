الأهلى يواجه الفائز من بطلى زنزبار وإثيوبيا فى دور الـ32 من أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 - 2024، عن وقوع فريق الأهلي، في مواجهة مع الفائز من مواجهتي الدور التمهيدي الأول بين «كيه أم كيه إم» بطل زنزبار وسان جورج الإثيوبي.

وكان "كاف" قد قرر إعفاء 10 أندية، من خوض الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال، وهم الأهلي، بيراميدز، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيترو دي لواندا الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

وسيخوض الأهلي، مباراة الذهاب، خارج الديار، على أن يستضيف الفريق الأحمر، مباراة الإياب على أرضه.

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.