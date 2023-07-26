تأثير ميسى.. مباراة إنتر ميامى وأتالانتا تسجل رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى الأمريكى

واصل تأثير بطل العالم ليونيل ميسي على الدوري الأمريكي بشكل رائع في ثاني مبارياته مع إنتر ميامي فريقه الجديد.

ميسي سجل ثنائية وصنع هدفًا في اكتساح إنتر ميامي لنظيره أتالانتا برباعية نظيفة، ليرفع ميسي رصيده إلى 3 أهداف في لقاءين مع فريقه الجديد.

مباراة إنتر ميامي وأتالانتا فجر اليوم، شهدت رقمًا قياسيًا وتاريخيًا في الدوري الأمريكي وهي الأكثر مشاهدة في تاريخ مباريات كرة القدم الأمريكية ما يقرب من 12.6 مليون مشاهدة.

وارتدى ميسي، الذي انضم إلى إنتر ميامي في وقت سابق، شارة القيادة في أول ظهور له مع الفريق خلال مباراة أمام كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي المكسيكي، الجمعة، سجل خلالها المهاجم الأرجنتيني هدفًا رائعًا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.