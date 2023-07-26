أخبار فاتتك| الحرائق تهدد دول البحر المتوسط.. وحقيقة رحيل على معلول عن الأهلى

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

استطلاع جديد للرأى: شعبية ترامب تتراجع بين الناخبين الجمهوريين

أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية دونالد ترامب تراجعت بين الناخبين الجمهوريين إلى 66٪ مع مؤيدي الحزب ، بينما ارتفع الجمهوريون ذوو النظرة السلبية إلى 32٪، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

خلال التعاملات المسائية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تآكل الأشجار وتهديد حياة المواطنين.. الحرائق تهدد دول البحر المتوسط

تشهد مناطق عدة حول العالم حرائق غابات تسبب بعضُها في مقتل العديد من الأشخاص، فيما تعاني دول مثل اليونان والجزائر وإيطاليا من اندلاع عدد كبير من حرائق الغابات في خضم موجة حر كبيرة لم تستطيع السلطات السيطرة على بعضها لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أمير هشام يكشف حقيقة رحيل على معلول عن الأهلى

كشف الإعلامي أمير هشام عن حقيقة رحيل علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للدوري السعودي، وقال أمير هشام، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "بلس 90" المذاع علي قناة "النهار"، إن التونسي علي معلول، ظهير أيسر نادي الأهلي، لن يرحل إلي الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

خبير: التغيرات المناخية تُهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض (فيديو)

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن التغيرات المناخية تهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء، أن التغيرات المناخية حتى الآن كلها سلبيات لاستكمال القراءة (اضغط هنا)