تآكل الأشجار وتهديد حياة المواطنين.. الحرائق تهدد دول البحر المتوسط

تشهد مناطق عدة حول العالم حرائق غابات تسبب بعضُها في مقتل العديد من الأشخاص، فيما تعاني دول مثل اليونان والجزائر وإيطاليا اندلاع عدد كبير من حرائق الغابات في خضم موجة حر كبيرة لم تستطيع السلطات السيطرة على بعضها.

فيما يلي نستعرض أبرز الدول التي اندلعت بها حرائق ضخمة تسببت في خسائر بيئية وبشرية عديدة.

اليونان

شهدت جزيرة رودس اليونانية خلال الأيام الماضية حرائق هائلة لم تستطع السلطات اليونانية السيطرة عليها، ممَّا أدى إلى تآكل الأشجار، والورود وكافة الأغراض الموجودة بها، وذلك بالتزامن مع موجة الحرّ الشديدة التي تمرّ بها دول أوروبا، والتي تُعدَّ هي الأشد منذ خمسين عامًا على أوروبا وجزيرة رودس اليونانية بالتحديد.

وتعرَّضت جزيرة رودس إلى تآكل الأشجار وتحول لونها إلى اللون الأسود، فضلاً عن الحيوانات النافقة على الطرقات قرب سيارات محترقة، وذلك بسبب الاشتعال الناري الذي حلّ بها الخميس الماضي.

فيما تواصل عناصر الإطفاء اليونانية محاولاتها بإخماد حرائق الغابات المندلعة في رودوس وكورفو وإيفيا منذ 8 أيام، والتي أسفرت عن تدمير 35 ألف مترًا من الغابات، من دون أن تؤدي حتى الآن لسقوط ضحايا.

ورفعت السلطات اليونانية مستوى «الإنذار الأحمر» في مناطق مختلفة من اليونان، اليوم الثلاثاء، ما يعني خطرا بالغا من اندلاع حرائق غابات، مع توقعات ببلوغ سرعة الرياح 40 كم في بحر إيجه.

قبرص

أخمد رجال الإطفاء القبارصة حريقا دمر حوالى 20 هكتارا من الغابات وسط إحدى أطول موجات الحر في تاريخ الجزيرة، كما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

ووفقًا للتقارير القبرصية، فإنَّ هذا كان ذلك أسوأ حريق واجهته قبرص هذا الصيف في وقت تبقى الحرارة بمستوى 40 درجة مئوية أو أعلى منذ 12 يوليو.

وقال مسؤول إدارة الغابات جورج كونستاتينو إن الحريق الذي اندلع مساء الاثنين في منطقة إليتزيس النائية وغير المأهولة في الجبال الوسطى الحرجية بالجزيرة، تمت السيطرة عليه بعد جهود استمرت طوال الليل.

تركيا

انتشرت حرائق الغابات في 3 ولايات تركية وفقا لوحدة إدارة الغابات ليلة الإثنين في مناطق كيش وكيمير وتاشاغيل في ولاية أنطاليا، وأيضًا في قرية ساروخانلي في ولاية مانيسا ودولكادير أوغلو في ولاية كهرمان مرعش.

وتم إرسال 24 طائرة و100 مروحية و10 طائرات مسيرة للمساهمة في جهود إطفاء الحرائق.

تونس

تجدد حريق في بلدة ملولة بشمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر بسبب هبوب رياح قوية ودرجات حرارة شديدة. وتم إجلاء ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من ملولة التي شهدت حريقا خطيرا استمر أياما الأسبوع الماضي.

وارتفعت الحرارة الاثنين بوسط العاصمة تونس إلى 49 درجة مئوية في الظل.



إيطاليا

تكافح عناصر الإطفاء الإيطالية لإخماد حرائق الغابات التي اشتعلت في صقلية وباليرمو وبارتينيكو وميسيلميري وبولونيا وسفالو.

وحرمت موجة الحر مئات الآلاف من سكان كاتانيا في جزيرة صقلية من الكهرباء والمياه، بحسب عمدة المدينة. كما بلغت درجة الحرارة 47,6 درجة مئوية الاثنين، بحسب خدمات الحماية المدنية في كاتانيا الواقعة في شرق الجزيرة.

الجزائر

أسفرت حرائق غابات عنيفة ما تزال مشتعلة في شمال شرق الجزائر خلال موجة الحر الشديدة عن مقتل 34 شخصا على الأقل بينهم عشرة عسكريين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مساء الاثنين.

ورصدت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الإثنين، 97 حريقا في 16 ولاية كان أشدها في بجاية والبويرة وجيجل، حيثُ تواجه الجزائر موجة حر شديدة وبلغت درجة الحرارة القصوى عند 48 درجة مئوية أمس الإثنين.