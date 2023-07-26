استطلاع جديد للرأى: شعبية ترامب تتراجع بين الناخبين الجمهوريين

أظهر استطلاع جديد للرأي أن شعبية دونالد ترامب تراجعت بين الناخبين الجمهوريين إلى 66٪ مع مؤيدي الحزب ، بينما ارتفع الجمهوريون ذوو النظرة السلبية إلى 32٪، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

قالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي السابق الذي يواجه اتهامات جنائية في قضيتين وربما ثالثة، أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه يترشح مرة أخرى للرئاسة في انتخابات عام 2024.

وجد الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" للأبحاث والدراسات الأمريكية أن 63٪ من الأمريكيين من جميع الانتماءات السياسية لديهم رأي غير مؤيد لترامب - بزيادة من 60٪ العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن غالبية الذين يعرفون بأنهم جمهوريون أو ذوو ميول جمهورية ما زالوا ينظرون إلى الرئيس السابق في ضوء إيجابي ، لكن هذا أقل بـ 9 نقاط مئوية من 75٪ في يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة ليس من المستغرب أن يكون رأي الديمقراطيين في ترامب منخفضًا أيضًا ، رغم أنه يتفق مع السنوات الأخيرة، واحد وتسعون% من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع ينظرون إلى ترامب بشكل سلبي. ومن بين هؤلاء، اعتبر 78٪ أنه غير موات للغاية.

وتراجعت أيضا شعبية بايدن بين الشعبية العامة بنحو 4٪ منذ العام الماضي، وكانت الآراء الإيجابية لنائبة الرئيس كامالا هاريس أسوأ ، حيث انخفضت من 43٪ إلى 36٪ منذ العام الماضي.

لا يزال ترامب هو المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 ، متقدمًا على حاكم فلوريدا اليميني المتطرف ، رون ديسانتيس.

وكانت أظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية الأمريكيين يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب "غير لائقين" للترشح للسباق الرئاسي للبيت الأبيض عام 2024.

وقالت أحد الاستطلاعات أجرتها منظمة "يوجوف" المتخصصة في أبحاث السوق، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "يعتقد غالبية الأمريكيين أنه لا الرئيس بايدن ولا الرئيس السابق دونالد ترامب "مناسبين للخدمة لفترة أخرى" في البيت الأبيض- وقد يدعم نصفهم تقريبًا مرشحًا من حزب ثالث العام المقبل إذا كان الاثنان مرشحين لحزبهما، وفقًا لاستطلاع رأي أجري مؤخرًا".