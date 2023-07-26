الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: التغيرات المناخية تُهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض (فيديو)

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن التغيرات المناخية تُهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض.

ظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر على الطبقة القريبة من سطح الأرض

وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية حتى الآن كلها سلبيات، لأن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر على الطبقة القريبة من سطح الأرض، وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أنه عندما ترتفع درجات الحرارة في الغابات عن 40 أو 45 درجة مئوية تؤدي إلى حرائق، إضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق المسطحات المائية يؤدي ذلك إلى سحب ركامية رعدية، ومن سماتها أن بها كميات كبيرة من المياه التي تسبب الفيضانات والسيول. 

ونوه أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إلى أن الأمم المتحدة حذرت من حدوث حرائق الغابات، مؤكدا أن هناك مناطق في أفريقيا تهددها حرائق الغابات.

التغير المناخي ارتفاع درجات الحرارة كوارث طبيعية أستاذ مناخ ارتفاع درجات الحرارة

مواد متعلقة

أحمد موسى: سياحة اليخوت مورد أساسى لجذب الاستثمار (فيديو)

"الجبهة الثورية" بالسودان: لم نتمكن من تحقيق حياة كريمة لشعبنا بفعل الصراعات

البنك الأهلى يكشف تفاصيل طرح شهادات دولارية (فيديو)

موفدة "إكسترا نيوز": المدينة التراثية تضفى بريقًا على العلمين الجديدة

مسئول بـ"الحرية والتغيير": نشكر مصر على كل ما قدمته للشعب السودانى

"الكتلة الديمقراطية" بالخرطوم: كل يوم يمر على الحرب يضر بالسوادن ووحدته

عضو لجنة إزالة التمكين بالسودان: سنساهم في تأسيس وبناء ما دمرته الحرب

مراسل "القاهرة الإخبارية": الاضطرابات في الخرطوم لا تزال مستمرة

الأكثر قراءة

تجديد الثقة لمدير مباحث القاهرة ونائبيه

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

خال الضحية يحكى التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة طنطا على يد صديقتها

شعبة الدخان: هناك أزمة حقيقية في أسعار السجائر بمصر

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل في كلمتين!

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا