خبير: التغيرات المناخية تُهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض (فيديو)

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن التغيرات المناخية تُهدد استمرار الحياة على كوكب الأرض.

ظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر على الطبقة القريبة من سطح الأرض

وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية حتى الآن كلها سلبيات، لأن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر على الطبقة القريبة من سطح الأرض، وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أنه عندما ترتفع درجات الحرارة في الغابات عن 40 أو 45 درجة مئوية تؤدي إلى حرائق، إضافة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فوق المسطحات المائية يؤدي ذلك إلى سحب ركامية رعدية، ومن سماتها أن بها كميات كبيرة من المياه التي تسبب الفيضانات والسيول.

ونوه أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إلى أن الأمم المتحدة حذرت من حدوث حرائق الغابات، مؤكدا أن هناك مناطق في أفريقيا تهددها حرائق الغابات.