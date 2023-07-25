خلال التعاملات المسائية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية

يقدم "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 مقابل العملة المحلية (الجنيه المصري) خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

شهد سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.