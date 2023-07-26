"الداخلية" تكشف حقيقة بناء مقاول مبانى مخالفة بالنزهة

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة بناء مقاول مباني مخالفة بالنزهة، حيث تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطع فيديو "بث مباشر" تضمن استغاثة لسكان أحد العقارات الكائنة "بحى النزهة بالقاهرة" لتضررهم من قيام "مقاول" بالبناء المُخالف بالاتفاق مع الورثة "ملاك العقار" مما يضر بالسلامة الإنشائية للعقار ويهدد حياة قاطنيه.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه بالانتقال للعقار محل الشكوى تبين وجود أعمال بناء حديثة بمعرفة "أحد الأشخاص" وقيامه بالبناء بدون ترخيص لغرف من الطوب وتسقيفها بخرسانة مسلحة وعمل شدة خشبية؛ استعداداً لصب أسقف غرف أخرى بسطح العقار، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية والقيام بحملة لإزالة أى أعمال مخالفة بالعقار المذكور، وتم تكسير جزئى للمبانى المخالفة وإزالة للأسقف الخرسانية وتحرير محضر مباني عن الأعمال المخالفة بسطح العقار.