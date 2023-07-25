الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تناقش رفع سن التجنيد الإجبارى للرجال

روسيا
روسيا

ناقشت روسيا رفع الحد الأقصى لسن التجنيد الإجباري للرجال من 27 عاما إلى 30، ما يزيد من عدد المواطنين الشباب العرضة للخدمة في القوات المسلحة، وجاء قرار التغيير خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء.

لا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ والرئيس فلاديمير بوتين، لكن هذا يُنظر إليه على أنه إجراء شكلي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

واعتبرت BBC أن حزمة الإجراءات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى زيادة أعداد القوات؛ للدفاع عن الأراضي التي اكتسبتها في غزوها لأوكرانيا العام الماضي.

يُعتقد أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في ما يقرب من عام ونصف العام من القتال، لكن وزارة الدفاع مترددة في نشر الأرقام، بحسب BBC.

وفي الخريف الماضي، أعلنت الحكومة  الروسية عن تعبئة 300 ألف جندي احتياطي، ولكن نتيجة لذلك غادر عشرات الآلاف من الرجال هرباً من روسيا.

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