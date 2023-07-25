الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية للتحقيق

ايمن مختار
ايمن مختار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي أجا وشربين ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور .
 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..
 

وجرى تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..
 

كما أوضح التقرير، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 106 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية بقرى منية سمنود مركز طلخا ومستشفى أجا المركزي والوحدات الصحية بقري السلام وابو جلال ومنشأة مبارك والصبرية مركز شربين وايضا عدد 4 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الإدارة البيطرية بمدينة أجا، كما شملت الإحالة للتحقيق عدد 8 منهم مديري مركزي شباب مدينة اجا ومنية سمنود قاموا بارتكاب مخالفات إدارية بشأن اذونات خروج دون تسجيلها وكذا مسئولي مراكز شباب اللاوندي بمركز أجا والسلام والسعدية بشربين وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية وأثناء فترات المرور للجان التفتيش.
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المستشفيات الشباب

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