الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يكشف هوية المنافسين المحتملين للأهلى وبيراميدز فى دور الـ 32 بدورى الأبطال

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، طريقة إجراء قرعة الدورين التمهيدي الأول والثاني لدوري أبطال إفريقيا.

ويجرى "كاف" في الثانية ظهرًا، قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك بمقره بمدينة السادس من أكتوبر.

وحسبما ذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، فإنه تم تقسيم الأندية المشاركة التي ستخوض الدور التمهيدي الأول، إلى ستة أوعية.

ويضم الأوعية 1، 2، و3 الأندية غير المصنفة على أن تضم الأوعية 4، 5، 6، 7 الأندية الأعلى تصنيفًا، بحيث تم تقسيم تلك الأوعية بشكل جغرافي.

وأشار "كاف" في بيانه، إلى أنه تم إعفاء 10 أندية، من خوض الدور التمهيدي الأول، وهم الأهلي، بيراميدز، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيترو دي لواندا الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

وحسبما أكد "كاف"، فإن فريقي الأهلي وبيراميدز، سيكونان على موعد في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32)، مع مواجهة مع أحد أندية الوعاء الثاني، والتي تضم كلا من أساس تليكيوم بطل جيبوتي، وسان جورج الإثيوبي، والجيش الرواندي، وجاديدكا الصومالي، سلام إف سي بور (جنوب السودان)، وكم كم (زنزبار).

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دورى ابطال افريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية الاهلى بيراميدز

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