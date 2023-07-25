الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يكشف موعد تقديم جوائز الأفضل فى إفريقيا

كاف
كاف

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن موعد توزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2023.

وأشار "كاف"، في بيان، إلى أن حفل الأفضل سيقام يوم 11 ديسمبر المقبل، دون الكشف عن المدينة المستضيفة للحفل.

وتقدم الجوائز عن الإنجازات المحققة خلال الفترة بين سبتمبر 2022 ويونيو 2023.
وتقدم خلال الحفل جائزة أفضل لاعب إفريقي، بالإضافة إلى جوائز أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب.

وتقدم أيضًا جوائز أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.
وتوج السنغالي ساديو ماني، جناح بايرن ميونخ ومنتخب السنغال بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن العام الماضي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف ساديو مانى جوائز كاف افضل لاعب فى افريقيا

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