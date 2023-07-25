ضبط صيدلي يتاجر بالعقاقير المخدرة ومنشطات جنسية في الدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، بالتنسيق مع قسم مكافحة العقاقير المخدرة وهيئة الدواء المصرية، وإدارة التفتيش الصيدلي، من ضبط صيدلي حر والمدير المسؤول عن صيدلية بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، والمقيم بقرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة، لقيامه بالتجارة في العقاقير المخدرة، وضبط داخل الصيدلية ومخزن غير مرخص على 327442 قرص مخدر ومنشطات جنسية وأدوية منتهية الصلاحية.

وكانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بورود معلومات بقيام "شادي .م. ال"، صيدلي حر والمدير المسؤول عن صيدليته بشارع الجلاء دائرة أول المنصورة، ببيع وترويج عقاقير وأدوية مخدرة.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تشكلت حملة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد عمر عبد المتعال، والمقدم محمد عزام السباعي، والرائد إسلام سلطان، المفتشين بالإدارة.

تم ضبط داخل الصيدلية 34780 قرصًا لعقار بانيكا المخدر، 2100 قرص لعقار ليريكا المخدر، 1960 قرص لعقار أموتريل المخدر، 4000 قرص لعقار باركينول المخدر، و3520 قرص لعقار كالمبيام المخدر.

كذلك تم ضبط 16500 قرص لعقار سليب إيد المخدر، 235 أمبول لعقار ميداثيتك المخدر، 450 زجاجة كلوزبيام المخدر، 3200 قرص لعقار كلوزيبام المخدر، و30 زجاجة لعقار ريفوتريل المخدر.

وتم أيضًا ضبط 18 قرصًا من العقار الترامادول المخدر، 5660 قرصًا من العقار هينبون المخدر، 1750 قرصًا من عقار أبتريل المخدر، و3520 قرصًا لعقار كالمبيام المخدر.



كما تم ضبط 1500 قرصًا من عقار نيوريل المخدر، 540 أمبولًا من عقار نيوريل المخدر، 100 زجاجة من عقار توسيلار المخدر، 900 قرص من عقار ميجرانيل المخدر، و1920 أمبولًا من عقار نوبين المخدر، وذلك بإجمالي 83063 قرصًا وأمبولًا مخدرًا.

كما تم ضبط بعض الأدوية في مخزن غير مرخص يستخدمه المتهم لخلطها ببعض الأدوية المخدرة وترويجها على المدمنين، وهي 5000 زجاجة من شراب توسكان، و30250 قرصًا من جابيماس، و250 زجاجة من كورانين، و980 قطرة من بلفجيكا، و4200 قرص من سبازمو، بإجمالي 165000 قرص وأمبول ودواء وشراب، وكان بحوزته كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة.

كما تم ضبط بعض الأدوية الأخرى منتهية الصلاحية والمستوردة والمنشطة جنسيًا، و15600 دواء مستورد، و13780 دواء مستورد ومنشطات جنسية، و50000 قرص منتهية الصلاحية، بإجمالي 79380 قرصًا.

وتم ضبط مبلغ مالي قدره 35620 جنيهًا وهاتف محمول والسيارة رقم "د ق ط 3714" من نوع متسوبيشي لانسر، بإجمالي مضبوطات 327442 قرصًا، وذلك في الصيدلية وإدارتها والمخزن المجاور لها.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه، والسيارة لسهولة التنقل بين عملاءه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.