الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بمشاركة مصر

انطلاق اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الخاصة بليبيا.. و"باتيلي" يدعو لإجراء الانتخابات

اجتماع مجموعة العمل
اجتماع مجموعة العمل الأمنية الخاصة بليبيا

انطلقت منذ قليل، في مدينة بنغازي أعمال مجموعة العمل الأمنية الخاصة بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين  بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” وحضور سفراء الدول المعتمدون لدى ليبيا وهم مصر وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتونس وتركيا والإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي,

من جهته قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، خلال افتتاح اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية إنهم  مستمرون نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

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بمشاركة مصر.. البعثة الأممية تبحث مع حفتر استعدادات اجتماع مجموعة العمل الأمنية

ودعا المبعوث الأممي إلى الوصول لبيئة آمنة لإجراء الانتخابات ومعالجة القضايا المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، مشددا على ضرورة الوصول إلى حل سياسي شامل بتوافق جميع القادة الليبيين.

من جهته، قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جان لوكا ألبيريني، خلال الاجتماع إن روما ستواصل تقديم الدعم الى ليبيا جنبًا إلى جنب مع جميع الأعضاء الآخرين في عملية برلين.

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وأضاف “أمن ليبيا واستقرارها عنصر أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها وما هو أبعد من ذلك”.

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ليبيا.. لماذا لا يتوافق الفرقاء؟

كلمة اللجنة العسكرية المشتركة

فيما قال مختار النقاصة، عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عن المنطقة الغربية، خلال الاجتماع إن الأجسام السياسية التي تطالب إعلاميًا بالانتخابات، هم بالواقع ضد الانتخابات. 

بينما أكد الفريق امراجع العمامي رئيس اللجنة العسكرية “5+5” عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي  خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية في بنغازيأن الجيش الوطني حرر مدينة بنغازي التي كانت تعج بآلاف الإرهابيين. 

بنغازي ليبيا مصر مجموعة العمل الأمنية اللجنة العسكرية المشتركة باتيلي

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