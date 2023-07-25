بمشاركة مصر.. البعثة الأممية تبحث مع حفتر استعدادات اجتماع مجموعة العمل الأمنية

قال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الثلاثاء، إنه عقد، أمس، اجتماعا بناءً مع المشير خليفة حفتر في بنغازي بحضور سفراء مصر وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتونس وتركيا والمملكة المتحدة .

وأوضح باتلي في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، أنهم ناقشوا الاستعدادات لاجتماع مجموعة العمل الأمنية ​​المقرر اليوم الثلاثاء.

وشدد المبعوث الأممي خلال اللقاء على الأهمية البالغة للأمن للتمكين من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتمهيد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا.

باتيلي يلتقي عقيلة صالح في بنغازي

والتقى عبداللهِ باتيلي، أمس، في بنغازي برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لمناقشة الإطار القانوني للانتخابات العامة واتفقا على ضرورة معالجة القضايا العالقة حتى يمكن إجراء العملية الانتخابية بنجاح.

وأكد باتيلي أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بالتعامل مع جميع الجهات الفاعلة لتسهيل التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك توحيد الإدارة بما يمكن ليبيا من إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.