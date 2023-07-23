الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا تأمل إطلاق مسار روما بما ينسق الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية

المنفي خلال مؤتمر
المنفي خلال مؤتمر روما الدولي للتنمية والهجرة

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، إن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل هاجسا للدولة الليبية والأطراف المجاورة.

 

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر روما الدولي للتنمية والهجرة، حيث وُضع ملف الهجرة غير الشرعية "المؤجل" بين القارتين الأوروبية والإفريقية "جديا" على طاولة البحث في إيطاليا.

 

وأضاف المنفي: "أنه يجب تنسيق الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية ونأمل أن يكون ذلك من خلال إطلاق مسار روما والتعاون الدولي للوصول إلى حل جذري".

 

ونوه بأن شح المياه بسبب تغيرات المناخ تدفع الآلاف للهجرة غير الشرعية وتعريض حياتهم للخطر والموت في البحر والصحراء.

 

 مراكب الموت

 

وتابع: "نشهد عنف في ليبيا بسبب مهربي المهاجرين غير الشرعيين والمقاربة الأمني لا تكفي لحل المشكلة وإنما تحتاج إلى مظافرة الجهود".

 

وختم رئيس المجلس الرئاسي الليبي كلمته بالقول: "يجب منع مراكب الموت من عبور البحر المتوسط لحماية أرواحهم وذلك بدعم من الدول المجاورة".

 

وانطلق، عصر اليوم الأحد، مؤتمر روما الدولي للتنمية والهجرة، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

 

وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين فيليبو غراندي.

 

وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية. ولم ترسل كلًا من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.

 

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة فإن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال إفريقيا وتركيا ولبنان.

 

Captureمنفي
Captureمنفي
محمد المنفى مسار روما أزمة الهجرة غير الشرعية مؤتمر روما الدولي للتنمية والهجرة ليبيا

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى ضد بيراميدز بالدورى

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)