ليبيا تأمل إطلاق مسار روما بما ينسق الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، إن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل هاجسا للدولة الليبية والأطراف المجاورة.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر روما الدولي للتنمية والهجرة، حيث وُضع ملف الهجرة غير الشرعية "المؤجل" بين القارتين الأوروبية والإفريقية "جديا" على طاولة البحث في إيطاليا.

وأضاف المنفي: "أنه يجب تنسيق الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية ونأمل أن يكون ذلك من خلال إطلاق مسار روما والتعاون الدولي للوصول إلى حل جذري".

ونوه بأن شح المياه بسبب تغيرات المناخ تدفع الآلاف للهجرة غير الشرعية وتعريض حياتهم للخطر والموت في البحر والصحراء.

مراكب الموت

وتابع: "نشهد عنف في ليبيا بسبب مهربي المهاجرين غير الشرعيين والمقاربة الأمني لا تكفي لحل المشكلة وإنما تحتاج إلى مظافرة الجهود".

وختم رئيس المجلس الرئاسي الليبي كلمته بالقول: "يجب منع مراكب الموت من عبور البحر المتوسط لحماية أرواحهم وذلك بدعم من الدول المجاورة".

وانطلق، عصر اليوم الأحد، مؤتمر روما الدولي للتنمية والهجرة، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين فيليبو غراندي.

وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية. ولم ترسل كلًا من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة فإن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال إفريقيا وتركيا ولبنان.