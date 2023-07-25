بداية من 3 أغسطس.. مهرجان الصيف الدولي الـ20 في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة المهرجان الصيفي السنوي في دورته العشرين، في الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023.

وقام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة باختيارات متنوعة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين. ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

وكانت قد شهدت مكتبة الإسكندرية أمس ندوة بعنوان "حول الذكاء الاصطناعي"، بحضور الدكتور حسين أمين؛ مدير مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد حجازي؛ مستشار قانوني، والدكتور محمد زهران؛ عضو هيئة تدريس بجامعة نيويورك، والدكتورة مها بالي؛ أستاذ ممارس بمركز التدريس والتدريب بالجامعة الأمريكية، وسلمى الغيطاني، مساعد تنفيذي بمركز كمال أدهم، وقدمها أحمد عصمت، وذلك على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر.

وقال الدكتور حسين أمين؛ إن الحديث عن الذكاء الاصطناعي هو حديث الساعة في كل العالم، وهناك كثير من اللغط حوله، بعضه صحيح ولكن الكثير منه غير ذلك، كما أن تطوراته تسير بسرعة هائلة مما ساهم في تغيير الكثير من ملامح الحياة، وهناك تأثيرات أكثر قادمة.