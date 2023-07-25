الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السودانية: وقف انتهاكات الدعم السريع هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

وزير الخارجية السوداني
وزير الخارجية السوداني مع مسؤوليين من الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، على أن إخلاء قوات الدعم السريع المتمردة لمنازل المدنيين والمرافق الحكومية ووقف انتهاكاتها هى السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المشتعلة منذ أبريل.

 

جاء ذلك خلال لقائه الإثنين بعدد من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الزائرين للسودان، أبرزهم نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف والمدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي ومدير العمليات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

 

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السودانية، نشرته وكالة "سونا"، فإن الصادق دعا المنظمات إلى بذل المزيد من الجهود في مجالات الصحة والتعليم والمياه والأغذية تخفيفا لمعاناة المتضررين السودانيين الذين عانوا كثيرا جراء مغادرتهم منازلهم واضطروا للنزوح خارج الخرطوم بسبب الحرب التي شنتها قوات التمرد على الدولة والمواطنين.

 

سلامة الموظفين الدوليين

وأكد الصادق بعد أن استمع لعرض مفصل من المسؤولين الأمميين وخططهم وبرامجهم للفترة القادمة ومطالبهم بشأن التسهيلات الخاصة بمنح تأشيرات الدخول وأذونات التحرك للموظفين الدوليين وتخليص شحنات المساعدات الإنسانية، أن الحكومة السودانية تبذل قصارى جهدها للتعاون مع المنظمات الدولية في هذا الشأن ولكن سلامة الموظفين الدوليين والحفاظ على أرواحهم هي مسؤولية الحكومة السودانية وتوليها الأهمية القصوى.

 

كما أكد تعقيبًا على تعليق المسؤولين الأمميين بضرورة إن تقوم الحكومة بإيقاف الحرب، أن إخلاء "مليشيا الدعم السريع لمنازل المواطنين والمرافق الحكومية ووقف الإنتهاكات التي يقومون بها هو السبيل الوحيد لوقف الحرب".

 

وأسفرت الحرب المتواصلة منذ 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية، فيما سجلت الأمم المتحدة نزوح حوالي 2.6 مليون شخص داخل البلاد، وفرار حوالي 730 ألفا إلى دول الجوار، ولا سيما مصر.

وتلقى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العديد من عروض الوساطة الدولية، لكن لم ينجح أي منها في وضع حد للقتال أو حتى وقفه بشكل كبير.

وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق مسؤوليين أمميين سبل إنهاء الحرب قوات الدعم السريع

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