"الصين فى العصر الجديد" على طاولة مكتبة القاهرة.. السبت المقبل

تشهد مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في الخامسة من مساء السبت المقبل، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "الصين في العصر الجديد"، للباحثين عماد الأزرق والدكتور أحمد السعيد، وذلك في حضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، والمستشار الثقافي بالسفارة الصينية وانج تسي جوان.

وكان كتاب "الصين في العصر الجديد .. شي جين بينج ومجتمع المصير المشترك"، قد صدر العام الماضي 2022، ويقع الكتاب في 340 صفحة من القطع الوسط، ويضم 18 فصلًا، والكتاب يتيح الفرصة للإعلاميين والباحثين والقراء في الدول العربية بالتعرف عن قرب على نظام الحكم في الصين، وتطور الحياة السياسية والحزبية بالصين وآليات اتخاذ القرار السياسي وتوجهاته، وأهم الإنجازات التي حققتها الصين سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، خاصة خلال السنوات العشر الماضية.

ومما جاء في مقدمة كتاب "الصين في العصر الجديد"، في السنوات العشر الماضية، خطت الصين خطوات واسعة وتحديدًا منذ تولي الرئيس شي جين بينج زعامة الحزب الشيوعي الصيني ورئاسة الصين- على طريق التنمية الداخلية، والتي نقلت المجتمع الصيني نقلات نوعية على الأصعدة كافة، ونقلات كبرى على الساحة الدولية، حولت الصين إلى لاعب أساسي ومهم على مسرح أحداث العالم.

وخلال فترة حكمه، طرح الرئيس الصيني للعالم مبادرة وفكرة، أما المبادرة فهي "الحزام والطريق"؛ المشروع التنموي العملاق الذي سارع معظم دول العالم للانضمام إليه والاستفادة منه، وأما الفكرة فهي "مجتمع المصير المشترك للبشرية"، والتي تكشف للعالم أن الصين تسعي لوجود عالم بلا قطب أوحد، ولا تتمنى أن يكون العالم قائمًا على تبعية وخدمة بعض سكانه للبعض الآخر.

وهنا في هذا العمل البحثي الذي يفك شفرة الصين في عشر سنوات حزبًا ودولة ودبلوماسية، يقدم الباحثان: الأستاذ عماد الأزرق، المتخصص في الشأن الصيني خلال 15 عامًا قضاها في أروقة الصحافة الصينية وأخبار الصين، والدكتور أحمد السعيد المتخصص في الشأن الصيني عبر رحلته الطويلة مع اللغة والنشر والثقافة والدراسات الأكاديمية الصينية؛ أجوبة عما يجول في خاطر القارئ العربي حول الصين.