الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسن الخلعى يكشف تفاصل انضامه لأغنية "سطلانة"

حسن الخلعي
حسن الخلعي

كشف الفنان حسن الخلعي، تفاصيل انضمامه لأغنية "سطلانة"، مؤكدًا أن الأغنية كانت 3 كوبليهات فقط موزعة على نجوم الأغنية الثلاثة.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج"صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: "كان نفسي أغني ولكن اتكسفت، وفوجئت بكريم السبكي يقول لي غني، فقلت له دي 3 كوبليهات، قالي اعمل واحد".

وتابع، أنه خلال 10 دقائق، تم عمل كوبليه إضافي له وسعد به لأنه سيغني مع النجوم، ومع المنتج أحمد السبكي، مؤكدًا أنه تمنى الجلوس مع الفنانة إسعاد يونس، وتحققت أمنيته.

حمدي باتشان والأغنية

وقال الفنان حمدي باتشان، إن العمل جماعي، وربنا كلل مجهودهم، مشيرًا إلى أن الكابتن طاهر محمد طاهر، هو من قام بتشغيلها بعد فوز الأهلي على الوداد، حتى يسمعها العالم كله، مؤكدًا أن كل عمل به حب فهو يصنع المعجزات، ولم يكن يتوقع أنها ستنجح وتكسر الدنيا.

وأضاف، أنه سبق ورفض أغنية "الأساتوك"، ومع ذلك حققت نجاحًا كبيرًا.

حسن الخلعي أغنية سطلانة حمدي باتشان المعجزات الاهلى

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