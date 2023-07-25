رئيس تونس يدعو "فاو" لتأمين مخزون استراتيجى من الحبوب

دعا الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الاثنين، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، لتأمين مخزون استراتيجي من الحبوب، تلجأ له المنظمة متى دعت الحاجة، وضمان عدم استخدام الغذاء كسلاح.

جاء ذلك، في كلمة للرئيس التّونسي، في افتتاح قمة النظم الغذائية التي تستقبلها العاصمة الإيطالية روما.

وتساءل سعيّد، عن "سبب انتشار المجاعة في الوقت الذي تتوفر فيه الحبوب، وفق آخر إحصائية للمنظمة الأممية (فاو)، التي أكدت ارتفاع إنتاج الحبوب ليبلغ مستوى غير مسبوق".

وقال: "استنادا إلى عدة دراسات فإن كميات الحبوب التي تم تخزينها أكثر من القمح المعروض للبيع في الأسواق.. الحبوب تحولت إلى سلاح يضر الدول التي توصف بالنامية"، وفق تعبيره.

وارتفعت أسعار الحبوب بنسب متباينة منذ الأسبوع الماضي، في أعقاب انهيار اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، برعاية من تركيا والأمم المتحدة.

والاثنين الماضي، أعلنت روسيا وقف العمل بصفقة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، اعتراضا على عدم تنفيذ شروطها ومطالبها في إطار الاتفاقية.