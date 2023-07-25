الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل عامل سورى طعنا فى الأردن.. واعتقال القاتل فى زمن قياسى

طعن
طعن

استنفرت الأجهزة الأمنية الأردنية للقبض على مشتبه به قام بقتل عامل سوري يدعى إسماعيل الزعبي وسلبه مبلغًا كبيرًا من المال، أثناء عمله في محطة وقود بمنطقة الهاشمي الشمالي في العاصمة الأردنية عمّان.

وأسعف "الزعبي" إلى مستشفى الأمير حمزة بحالة سيئة، إلا أنه لم يستطع الصمود طويلًا وما لبث أن فارق الحياة.

تفاصيل الحادثة

تمكن شخص مجهول الهوية من الفرار بعد تنفيذ عملية سطو على محطة وقود بمنطقة الهاشمي الشمالي بواسطة أداة حادة، وطعن موظفًا، يعمل فيها وسلبه مبلغ 58 ألف دينار (81 ألف دولار)، كانت بحوزته.

بعد ساعات من الاستنفار الأمني، تمكن الفريق الذي استلم متابعة القضية من تحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه.

وقال الأمن الأردني، في بيان، إن بلاغًا ورد لمديرية شرطة شمال عمان بتعرض موظف من جنسية عربية يعمل داخل محطة للوقود في منطقة الهاشمي وقبل خروجه من المحطة وبحوزته مبلغًا ماليًا يعود للمحطة، للاعتداء من قبل مجهول بواسطة أداة حادة وسلب مبلغ 58 ألف دينار كانت بحوزته.

وأضاف البيان أنه تم إسعاف المصاب للمستشفى بحالة سيئة، وما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بجراحه فيما لاذ المجرم بالفرار.

من خلال ما تم جمعه من أدلة ومعلومات تمكّن الفريق الذي تولى متابعة القضية وخلال ساعات معدودة من تحديد هوية المجرم، وإلقاء القبض عليه بعد البحث عنه.

بالتحقيق مع المتهم، اعترف أنه كان يعمل سابقًا في محطة الوقود، وخطط لعملية الاعتداء والسلب أثناء قيام الموظف بنقل المبالغ المالية، وضبط معه 51 ألف دينار من المبلغ المسلوب.

أشار البيان إلى أن عقوبة المجرم هي الإعدام بحسب القانون، إذ أنه ارتكب جناية القتل تمهيدًا لارتكاب جناية أخرى.

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