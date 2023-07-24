محتارة أسمع كلام زوجي ولا أمي؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول أيهما تطيع زوجها أم أمها، لافتة إلى أن أمها دائما ترفض أن أطيع زوجى وأنفذ كل طلباته، فهل هناك عقوق إذا خالفت كلامها وهى تدعى عليها؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "ربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تركزى على ردود فعل العباد، إحنا بنرضى الله سبحانه وتعالى فى الإحسان إليها، اعملى اللى تقدرى عليه فى أنه يرضيها، وكون إن أمك تنعص عليكى حياتك فهذا نوع من الابتلاء والفتنة وعليكى أن تصبرى وتحتسبى".

واستكمل: "لا يقبل الله دعائها لأنه بظلم، وهذا ليس عقوق، لأنك لم تسيئ إليها، نحن هنا فى دائرة البر، أحاول اتفاهم معها بما لا يعود على بيتك بالضرر".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد في عام ٢٠٢٣.

وتبث قناة الناس عبر ترددد ١٢٠٥٤ رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=1YSZyRj4L5w