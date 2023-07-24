الإثنين 24 يوليو 2023
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3 طرق للإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هناك 3 طرق للإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي، في حال كان بسبب عطل، وليس تخفيف الأحمال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يمكن الإبلاغ عن الأعطال عن طريق الاتصال بالخط الساخن 121، أو عن طريق تطبيق طوارئ الكهرباء، على الهواتف المحمولة، أو عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية لاستقبال البلاغات.

وأردف: "لو تخفيف مش هيقدر يعمل له حاجة، أما لو عطل، يعني عدت ساعة ودخل في الساعة الثانية سيتم إصلاحها، ورجال الكهرباء موجودين ورفعوا حالة الاستعداد والطوارئ على مستوى الجمهورية، لإصلاح أي عطل".

 

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