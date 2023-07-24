متحدث "الكهرباء" يكشف موعد انتهاء تخفيف الأحمال

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن قطع التيار الكهربائي بسبب تخفيف الأحمال ينتهي خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما جاء في بيان الشركة القابضة للكهرباء، بشأن موعد قطع التيار الكهربائي، المقصود منه أن بداية قطع التيار تكون على رأس الساعة في الساعة الواحدة، أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهكذا، وأن الفصل يمكن أن يبدأ قبل الساعة بحوالي 10 دقائق، أو بعد بدايتها بعشر دقائق، ويستمر انقطاع التيار لساعة واحدة فقط.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بألا تزيد مدة قطع التيار على ساعة واحدة، وأن يكون هناك تباعد في حال تكرار القطع في نفس المنطقة، يصل لـ6 ساعات، بين انقطاع التيار.

وأكد أن الانقطاع المتكرر في نفس الوقت يرجع لوجود عطل، وليس في إطار تخفيف الأحمال.

قطع التيار الكهربائي بالتناوب

ولفت إلى أن قطع التيار يكون بالتناوب بين المناطق، عدا المنشآت الحساسة، والتي تهم المواطنين، مثل المستشفيات، الحضانات، أقسام الشرطة، والمصانع.

وتابع: "تكرار قطع التيار حسب المنطقة، لوجود أحمال معينة يتم تخفيفها تختلف من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى، في الغالب يتم قطع التيار في نفس توقيت الفصل كل يوم، ممكن كلنا نلاحظ مواعيد فصل الكهرباء، لو فصل التيار الساعة 2، سيفصل في اليوم التالي في نفس التوقيت".