الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الكهرباء" تكشف أسباب انقطاع التيار لأكثر من ساعة: ليس تخفيف أحمال

انقطاع التيار
انقطاع التيار

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن قطع التيار الكهربائي بهدف تخفيف الأحمال، لا يزيد علي الساعة، أما الحالات التي يقطع فيها لأكثر من ذلك يكون بسبب وجود عطل، وليس في إطار تخفيف الأحمال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن القطع المتكرر للتيار هو أيضًا نتيجة عطل أو مشكلة في التوصيلات الكهربائية وليس تخفيف أحمال.

ووجه رسالة للمواطنين، قائلًا: "لو الكهرباء قطعت أكثر من ساعة، وارد يبقى فيه عطل في المكان، وليس مجرد تخفيف الأحمال، لو مرت ساعة ودخلنا في الساعة الثانية، تواصلوا مع شركة الكهرباء، وهناك فرق طوارئ منتشرة، وتم رفع حالة الاستعداد". 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى إطلاق تطبيق طوارئ الكهرباء على الهواتف المحمولة، للإبلاغ عن الأعطال.

ونصح المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي، تحسبًا لعودة التيار بشدة أعلى من المعتاد.

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