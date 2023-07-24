ماذا يحدث للإنسان عندما يفوض أمره لله؟.. رمضان عبدالمعز يُجيب

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى منذ البداية يحمي العبد من سيئات الماكرين جميعهم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا".

الحماية الربانية

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العبد يكون في حماية الله سبحانه وتعالى عندما يفوض العبد أمور دنياه جميعها لله، حيث يطمئن القلب، وتهدأ الروح، وتحدث الحماية الإلهية.

تفويض الأمر لله

وأضاف في حديثه، أنه في غزوة أحد عام 3 هجريًا كان يوجد كتيبة تسمى الرماة بقيادة عبدالله بن الجبير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتيبة بعدم ترك أماكنهم على الإطلاق التي خُصصت لهم ولكن عندما رأوا الغنائم تركوا أماكنهم فحدث الفشل والهزيمة، وفكر الكافرون في قتل النبي وصحابته، ولكن تم تفويض أمر المسلمين لله سبحانه وتعالى وبالفعل لم يمسسهم سوء.