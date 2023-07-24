الاتحاد المنستيرى يتسلح بـ 9 صفقات جديدة قبل مواجهة الزمالك

نجح مسئولو الاتحاد المنستيري التونسي في تدعيم صفوف الفريق بتسعة لاعبين جدد قبل المشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق الخميس المقبل بالسعودية.

ضم الاتحاد المنستيري حارس المرمى أحمد سليمان الذي سبق له اللعب في النجم الساحلي، والليبي محمد عزيز الورفلي من نادي سبروتنج بن عروس، والإيفواريين باكوم أكبوك وناود زيغي من نادي سا بيدرو الإيفواري.

كما قام الاتحاد المنستيري بضم فيصل المناعي لمدة موسمين ويلعب في مركز الجناح وسبق له اللعب في فريق كونكارنو الصاعد حديثًا للدرجة الثانية الفرنسية، وهيثم ضو لاعب الوسط المهاجم لمدة 5 مواسم وسبق له اللعب للترجي وتدرج بكل مراحل المنتخبات.

والدولي الموريتاني ياسين شيخ والي لمدة 3 مواسم ويلعب في مركز الجناح وسبق له اللعب لأندية نواذيبو الموريتاني، وظفار العماني واتحاد تطاوين التونسي، ومحمد أمين بن عمر لاعب الوسط الذي سبق له اللعب لأندية مستقبل الرجيش وجمعية أريانة والنجم الساحلي.

وأخيرًا لاعب الوسط السنغالي أبوبكر سار الذي سبق له اللعب لفريق الأوليمبي الباجي التونسي.

واختتم الاتحاد المنستيري استعداداته للبطولة العربية بخوض مباراة ودية أمام فريق عزام يونايتد التنزاني يوم السبت الماضي انتهت بفوز عزام يونايتد 2-1.