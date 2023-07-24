الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد المنستيرى يتسلح بـ 9 صفقات جديدة قبل مواجهة الزمالك

مباراة الاتحاد المنستيري
مباراة الاتحاد المنستيري وعزام يونايتد الودية

نجح مسئولو الاتحاد المنستيري التونسي في تدعيم صفوف الفريق بتسعة لاعبين جدد قبل المشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق الخميس المقبل بالسعودية.

ضم الاتحاد المنستيري حارس المرمى أحمد سليمان الذي سبق له اللعب في النجم الساحلي، والليبي محمد عزيز الورفلي من نادي سبروتنج بن عروس، والإيفواريين باكوم أكبوك وناود زيغي من نادي سا بيدرو الإيفواري.

كما قام الاتحاد المنستيري بضم فيصل المناعي لمدة موسمين ويلعب في مركز الجناح وسبق له اللعب في فريق كونكارنو الصاعد حديثًا للدرجة الثانية الفرنسية، وهيثم ضو لاعب الوسط المهاجم لمدة 5 مواسم وسبق له اللعب للترجي وتدرج بكل مراحل المنتخبات.

والدولي الموريتاني ياسين شيخ والي لمدة 3 مواسم ويلعب في مركز الجناح وسبق له اللعب لأندية نواذيبو الموريتاني، وظفار العماني واتحاد تطاوين التونسي، ومحمد أمين بن عمر لاعب الوسط الذي سبق له اللعب لأندية مستقبل الرجيش وجمعية أريانة والنجم الساحلي.

وأخيرًا لاعب الوسط السنغالي أبوبكر سار الذي سبق له اللعب لفريق الأوليمبي الباجي التونسي.

واختتم الاتحاد المنستيري استعداداته للبطولة العربية بخوض مباراة ودية أمام فريق عزام يونايتد التنزاني يوم السبت الماضي انتهت بفوز عزام يونايتد 2-1.

البطولة العر بية للأندية الاتحاد المنستيري التونسي فيصل المناعي محمد عزيز الورفلي هيثم ضو

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

الفيومى: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى إيجابية رغم التحديات

4 أضعاف راتبه.. تفاصيل عرض أهلى جدة لـ روى فيتوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب