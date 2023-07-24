المؤبد لبائع متهم بقتل شاب في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة بائع بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شاب بعد سرقته في منطقة المرج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وياسر فاروق التلاوي، وأمانة سر أحمد عبدالرازق وحسام كمال.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 31008 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4164 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم أحمد، 26 عامًا، بائع في غضون 2022 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد سرقته بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض سكين دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.