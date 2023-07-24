إحالة ديلر الاستروكس فى السلام للمحاكمة

قررت نيابة السلام، إحالة متهم بترويج مخدر الاستروكس بدائرة قسم السلام، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص في منطقة السلام، لترويجه مخدر الأستروكس، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة السلام، بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بترويج مخدر الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على "كمية من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى، و سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويج مادة الاستروكس المخدر على عملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.