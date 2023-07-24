الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أكثر السرطانات شيوعاً".. اتفاقية تعاون لرفع الوعي بسرطان وأورام المثانة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، إن مصر تصنف ضمن أكثر عشرة دول من حيث عدد المصابين بسرطان المثانة الذين يتعدوا 10000 حالة سنويا وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من الأشخاص لا يتمتعون بالوعي الكافي بهذا المرض.

جاء ذلك خلال اتفاقية التعاون المشترك بين مؤسسة صحتنا وجامعة طنطا وإحدى شركات الدواء العالمية بهدف رفع الوعي العام بأمراض سرطان وأورام المثانة، وتعزيز مستوى الخدمات الطبية للمرضى من خلال تطوير المعرفة العلمية لمقدمي الرعاية الصحية عن طريق الفعاليات التعليمية التي من المقرر أن تمتد على مدار العام.

وبدوره أكد الدكتور هشام توفيق، رئيس قسم الأورام في جامعة طنطا أن الأطقم الطبية ومقدمي الرعاية في حاجة للتطوير المستمر على المستويين العلمي والعملي لتقديم أفضل مستوى لرعاية المصابين بهذا المرض، ويتوفر في جامعة طنطا أعلى الكوادر الطبية في علاج الأورام وتسعى جاهدة لتوفير أحدث العلاجات الموجهة لمساعدة المرضى.

وقال عمرو شاكر، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صحتنا، إن سرطان المثانة هو ثاني أكثر أنواع مرض السرطان شيوعاً بين الذكور في مصر، ولأن الاكتشاف المبكر للمرض من شأنه أن يساهم في دقة وجدوى العلاج الأمر الذي يساعد في إنقاذ أرواح الكثيرين، من هنا جائت أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا، والتي تهدف الي تنسيق الجهود لنشر التوعية بين أفراد المجتمع كافة، ومرضي سرطان المثانة على وجه التحديد، بأعراض هذا المرض وسبل الحماية منه. كما ستساهم مؤسسة صحتنا في رعاية المرضى وتوفير الدواء المناسب لهم.

وأشار إلى أن المؤسسة تهدف للمساهمة في تحسين الصحة العامة للمواطن المصري، موضحا أنه تم ضخ في أقل من أربع سنوات استثمارات تزيد عن 240 مليون جنيه تم تخصيصها لتجهيز وتجديد وحدات الرعاية الصحية العامة في جميع أنحاء مصر، معلنًا عن طرح مبادرات من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على جودة ما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية.

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20230724_125346

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