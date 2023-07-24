الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق سيارة أعلى الطريق الدائرى بكرداسة

جريدة الدستور

اشتعل حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بمنزل المعتمدية بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال حريق بسيارة أعلى الطريق الدائري بكرداسة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، ومحاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي مما أسفر عن تفحمها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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