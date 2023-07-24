لو فاتك التريند| إيرادات "تاج" تقترب من 41 مليون جنيه.. و90 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات

تنوعت أخبار التريند اليوم الإثنين ما بين هامة عن الطقس وأخرى فنية، فى هذا السياق تنشر الدستور أبرز أخبار التريند.

إيرادات "تاج" تقترب من 41 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

واصل فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني وعدد كبير من النجوم تحقيق الإيرادات الجيدة بشباك التذاكر المصري منذ إطلاقه يوم عيد الأضحى المبارك، لينافس في أحد أقوى المواسم السينمائية خلال السنوات الماضية.

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إصابة شخص ونفوق حصان فى حريق منزل بمنشأة القناطر

أصيب شخص ونفق حصان إثر نشوب حريق داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر.

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التعليم العالى: 90 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مؤكدًا أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

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مع الطقس الحار.. طرق بسيطة للتخلص من أثار الشمس الحارقة على البشرة

تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لموجة شديدة الحرارة، حيث تتخطى درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي والحالي الـ40 درجة مئوية، وتؤثر أشعة الشمس القوية على الأشخاص بشكل عام، ولكن أكثر ما يتأثر هو البشرة التي تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس ما يصيبها من ضرر واسمرار.

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