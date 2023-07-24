إصابة شخص ونفوق حصان فى حريق منزل بمنشأة القناطر

أصيب شخص ونفق حصان إثر نشوب حريق داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بقرية أبوغالب بمنشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل منزل عشوائي.

وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين إصابة شخص ونفوق حصان، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.