إيرادات "تاج" تقترب من 41 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

واصل فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني وعدد كبير من النجوم تحقيق الإيرادات الجيدة بشباك التذاكر المصري منذ إطلاقه يوم عيد الأضحى المبارك، لينافس في أحد أقوى المواسم السينمائية خلال السنوات الماضية.

إيرادات فيلم تاج

وجمع فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني، أمس الأحد، إيرادات بقيمة 436,202 لتصل كل حصيلة الفيلم الكلية حتى الآن إلى 40 مليونًا و851 ألفًا و902 جنيه، ليقع في المركز الثاني بالترتيب العام لإيرادات السينما المصرية.

تأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من هالة فاخر، دينا الشربيني، المطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.