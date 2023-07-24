الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم سيارتين على طريق الضبعة

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل عند الكيلو 92 على طريق الضبعة، ونُقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج. 

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، تفيد وقوع حادث مروري ووجود متوف ومصابين بالكيلو 92 على طريق الضبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين تصادم ميكروباص بجرار نقل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، ونُقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج، وتم ضبط سائق الميكروباص والسيارة للتحفظ عليها، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، حيث انتقلت لمعاينة الحادث للوقوف على ملابساته، وصرحت بدفن جثمان المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول الحادث، فيما خضع سائق سيارة الميكروباص المتسبب في الحادث.

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