الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين ومخدر آيس وميزان حساس في حملات أمنية بالقاهرة

هيروين ومخدر آيس
هيروين ومخدر آيس

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط “أحد الأشخاص” حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية ) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – ميزان حساس – عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

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